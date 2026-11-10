Регіони Росії вичерпують кошти на компенсації сім’ям загиблих військових

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Через зростання кількості загиблих на війні бюджети російських регіонів не справляються з виплатами родинам військовослужбовців. У деяких регіонах уже припиняють виплачувати компенсації, повідомила пропагандистка телеканалу «Соловйов.Live» Анастасія Кашеварова.

За її словами, складна фінансова ситуація змусила місцеву владу масово скорочувати виплати сім'ям загиблих військовослужбовців: у деяких суб'єктах РФ суми зменшили вдесятеро, а подекуди виплати скасували повністю. Оскільки саме грошова винагорода є головним стимулом для більшості учасників війни проти України, таке скорочення неминуче призведе до зменшення кількості охочих вирушити на фронт.

У Петербурзі через бюджетну кризу майже вдев’ятеро знизили виплати за вербування на війну.

Нагадаємо, у Росії стрімкопогіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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