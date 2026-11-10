Wideo: W obwodzie nowogrodzkim, w pobliżu strategicznej fabryki, rozległa się seria wybuchów

W nocy z 9 na 10 listopada w obwodzie nowogrodzkim w Federacji Rosyjskiej odnotowano kilka wybuchów. Według wstępnych danych celem ataku mogła być fabryka naprawiająca samoloty.

Z wstępnych informacji wynika, że Siły Obronne mogły przeprowadzić atak na 123. zakład remontu samolotów.

Zakład ten specjalizuje się w naprawach i konserwacji rosyjskiego lotnictwa wojskowo-transportowego, w szczególności samolotów Il-76, Il-78, L-410, a także silników lotniczych.

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Zakład został już zaatakowany 17 marca: wówczas w wyniku trafienia uszkodzony został hangar przeznaczony do obsługi samolotów Il-76 i L-410, a także trafiony został samolot dalekiego zasięgu A-50 służący do wykrywania celów radarowych.

Źródło: Exilenova+

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na bazę rosyjskiej jednostki „Rubikon” w okupowanym Berdiansku.

Siły obronne uderzyły w fabrykę produkującą paliwo do rakiet Iskander.

Ponadto w okupowanym Doniecku rozległy się wybuchy podczas ataku rakietowego.

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