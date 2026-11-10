Ukraińscy żołnierze na froncie nierzadko są świadkami wydarzeń, które trudno sobie wyobrazić osobom dalekim od wojny. Niektóre historie poruszają swoją odwagą i niezłomnością cywilów, którzy muszą walczyć o przetrwanie w niezwykle trudnych warunkach.

Jedną z takich historii podzielił się dowódca 1. batalionu 152. oddzielnej brygady jägerskiej im. Symona Petliury o pseudonimie „Hunter”.

Żołnierz przypomniał sobie zdarzenie, którego wraz z towarzyszami broni był świadkiem w miejscowości Udaczne. Tam spotkali miejscową mieszkankę, która nawet w warunkach brutalnej wojny potrafiła przystosować się do otaczających ją okropności i wykazała się imponującą wytrwałością.

„Mimo że działania wojenne trwają tu już od wielu lat, idzie z torebką wzdłuż torów kolejowych. Nie wiem, dokąd” – opowiada „Hunter”, zaznaczając, że żadne pociągi już dawno tam nie kursują.

Jednocześnie, według słów dowódcy, ciała zabitych rosyjskich najeźdźców, które dosłownie pokrywały całą okolicę, wcale nie niepokoiły nieznajomej.

„Przechodzi, przechodząc nad ciałami Rosjan. Przechodząc w dosłownym tego słowa znaczeniu. I idzie dalej. Z torebką” – dziwi się ukraiński obrońca.

Nie mniej zaskoczeni, sądząc po przechwyconych rozmowach, byli również najeźdźcy, którzy również śledzili ruchy kobiety.

„Ich dowódca pyta: »Dokąd ona idzie?«. »No, kto to wie, przecież nie pójdę jej pytać, dokąd idzie«. To mi tak utkwiło w pamięci. Jakże trudno nam jest dostać się na miejsce i zająć pozycję bojową, a tu jakaś miejscowa babcia z torebką sobie idzie” – śmieje się „Hunter”.

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Informacje te pochodzą z kanału Telegram 1. batalionu 152. oddzielnej brygady jägerskiej im. Symona Petliury, prowadzonego pod pseudonimem „Hunter”.

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