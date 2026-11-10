前线的乌克兰军人经常目睹一些场景，这些场景对于远离战争的人来说难以想象。有些故事展现了平民的勇气与坚韧，他们不得不在极其艰难的条件下求生。

西蒙·佩特留拉命名的第152独立猎兵旅第1营指挥官——代号“猎人”——分享了其中一个故事。

这位军人回忆起他与战友们在乌达奇内目睹的一幕。在那里，他们遇到了一位当地居民，即便身处残酷的战争之中，她仍能适应周围的恐怖景象，并展现出令人惊叹的坚韧。

“尽管这里已经持续交战多年，她却仍拎着手提包沿着铁路线行走。我不知道她要去哪里，”“猎人”说道，并指出那里早已没有火车通行了。

与此同时，据这位连长描述，周围遍地都是被击毙的俄罗斯侵略者的尸体，但这名陌生女子却丝毫没有被吓倒。

“她走过时，跨过俄罗斯人的尸体。是字面意义上的‘跨过’。然后继续往前走。手里还拎着个手提包，”这位乌克兰守卫惊讶地说道。

从截获的通讯内容来看，同样密切关注着这名女子行踪的入侵者们，似乎也同样感到震惊。

“他们的指挥官问：‘她要去哪儿？’‘谁知道呢，我总不能跑过去问她要去哪儿吧。’这句话让我印象特别深刻。 我们费了九牛二虎之力才进入并占据战斗阵地，结果却看到一位拎着手提包的当地老太太若无其事地走着，”“猎人”笑着说。

undefined

这一幕出现在以西蒙·佩特留拉命名的第152独立猎兵旅第1营的Telegram频道中，发布者昵称为“猎人”。

顿涅茨克地区的战斗将成为乌克兰部队新指挥官们的考验——《日本时报》。

被占领的顿涅茨克地区陷入黑暗：该地区发生大面积停电。

顿涅茨克州强制疏散区内仍有350名儿童滞留。