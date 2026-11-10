乌克兰武装部队领土防卫部队第107独立旅的官兵们在地下工作了28天，身处直径1.3米的金属管道中，既无法正常伸展身体，也无法通过药物缓解疼痛。 尽管条件极其艰苦，乌克兰守卫者们仍完成了作战任务，并在通往敌方阵地的两处开辟了地下通道。

来自切尔诺夫策州洛马钦齐村的军人伊戈尔·纳日加讲述了此次行动的经过。

2024年6月，在波克罗夫斯克方向的克拉斯诺戈罗夫卡附近，陆军特遣部队第107独立旅第94营的官兵接到任务，需向俄占军阵地开凿地下通道。

“我们接到任务，要在两个地点从管道中开辟出口。 必须在已被敌人占领的我们原阵地处挖掘一个出口。此外，我们还额外挖掘了一条通道，以便占领另一个有利阵地，”伊戈尔回忆道。

施工是在一根直径1.3米、长约800米的旧金属管道内进行的。当时管道内同时有最多六名军人作业。

起初，他们只能用工兵铲来凿土。 后来，战士们获得了一台充电式冲击锤，这大大减轻了工作负担。挖出的土被装入麻袋，然后搬运到管道内部，以免被俄军察觉到地下施工的痕迹。

由于空间狭小，士兵们被迫一直弯腰作业。这导致背部剧痛，因此士兵们不得不服用药物。

“我们的医务人员递来药剂，我们自己给自己注射。一感到疼痛，就给自己打一针，然后继续爬。因为我们明白，任务必须完成，”伊戈尔说道。

守卫们轮班休息，睡在睡垫上，并尽量避免在白天露面，以免被俄罗斯无人机发现。

危险始终如影随形：附近不断发生炮击，有一次，一架俄罗斯无人机甚至将一枚催泪瓦斯手榴弹直接投掷到了管道入口处。

“我们甚至没听到它落地的声音，是通过对讲机得知的。幸运的是，由于开凿了额外的出口，形成了气流，将毒气排到了外面，因此无人受伤，”伊戈尔·纳日加回忆道。

在28天内，士兵们成功完成了既定任务，并在地下通道处修筑了两个出口。随后，其他乌克兰守卫者利用了这些出口，成功出其不意地袭击了敌人。

伊戈尔·纳日加坦言，他永远不会忘记这28天在地下的日子。他还提到，部分曾与他一同参与此次行动的战友已经牺牲。

这位军人强调：人们应当铭记他们的英勇事迹，同时也应铭记其他领土防卫部队战士所作出的贡献。

“地方防卫部队的贡献往往不为人知。人们通常知道我们所属的旅，却不知道那里也有我们的战士。我们的战友理应得到对他们工作的认可，”伊戈尔·纳日加坚信道。

乌克兰武装部队领土防卫部队通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰武装部队第23突击团的战士们G的战士参加了在库皮扬斯克方向进行的“维莱斯”反攻行动，在此期间，乌克兰守军通过地下通道推进了15多公里，并俘虏了30多名俄罗斯军人。 此次行动由乌克兰国民卫队第2军“宪章”指挥下的国防部队编队执行。

俄军正在组建专门部队，以开展地下作战。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

此外，俄罗斯占领军正在顿涅茨克州两个定居点——赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺附近推进。

过去24小时（10月22日），前线共发生165次交火。在上述各战线中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突击。

此前，总参谋部更新了截至10月23日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

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