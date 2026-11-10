28 дней под землей в тесной трубе: бойцы ТрО провели сверхсложную операцию на Покровском направлении

Военнослужащие 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВС Украины в течение 28 дней работали под землей, в металлической трубе диаметром 1,3 метра, не имея возможности нормально выпрямиться и облегчить боль с помощью лекарств. Несмотря на чрезвычайно сложные условия, украинские защитники выполнили боевую задачу и проложили два подземных выхода к позициям противника.

Историю этой операции рассказал военнослужащий Игорь Нажига, родом из села Ломачинцы Черновицкой области.

В июне 2024 года вблизи Красногоровки на Покровском направлении военные 94-го батальона 107-й отдельной бригады Сил ТрО получили задание проложить подземные проходы к позициям российских оккупантов.

«Нам было поставлено задание проложить выход из трубы в двух точках. Нужно было вырыть выход на нашу старую позицию, которую уже оккупировали враги. Также дополнительно рыли еще один проход, который позволил бы занять еще одну выгодную позицию», — вспоминает Игорь.

Работы велись внутри старой металлической трубы диаметром 1,3 метра и длиной около 800 метров. Одновременно там находились до шести военнослужащих.

Сначала землю приходилось разбивать саперными лопатами. Впоследствии бойцы получили аккумуляторный отбойный молоток, который облегчил работу. Выкопанный грунт складывали в мешки и переносили внутрь трубы, чтобы российские военные не заметили следов подземных работ.

Из-за ограниченного пространства военные были вынуждены постоянно работать, согнувшись. Это вызывало сильную боль в спине, поэтому бойцам приходилось принимать лекарства.

«Наша медик передавала ампулы, и мы сами себе делали уколы. Начал чувствовать боль, сделал себе укол и пополз дальше. Потому что понимали, что задачу нужно выполнить», — рассказывает Игорь.

Отдыхали защитники по сменным графикам, спали на карематах и старались не выходить на поверхность днём, чтобы не попасть в поле зрения российских беспилотников.

Опасность оставалась постоянной: поблизости велись обстрелы, а однажды российский дрон сбросил газовую гранату прямо на вход в трубу.

«Мы даже не услышали, как она упала, нам об этом сообщили по рации. К счастью, благодаря прорытому дополнительному выходу появился сквозняк, и газ вытянуло наружу, поэтому никто не пострадал», – вспоминает Игорь Нажига.

За 28 дней военнослужащие смогли выполнить поставленную задачу и обустроить два выхода из подземного прохода. Впоследствии ими воспользовались другие украинские защитники, которым удалось застать противника врасплох.

Игорь Нажига признается, что никогда не забудет эти 28 дней под землей. Он также рассказывает, что часть сослуживцев, которые вместе с ним участвовали в операции, уже погибли.

Военнослужащий подчеркивает: люди должны помнить об их подвиге, как и о вкладе других бойцов Сил территориальной обороны.

«Вклад территориальной обороны часто остается незамеченным. Люди часто знают бригаду, в составе которой мы воевали, но не знают, что там были и наши бойцы. Наши ребята заслуживают того, чтобы их работу также оценили», — убежден Игорь Нажига.

Об этом сообщили Силы территориальной обороны ВСУ.

Напомним, бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен свыше 30 российских военных. Операцию проводила группировка Сил обороны под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия».

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Тем временем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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