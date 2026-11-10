Żołnierze 107. oddzielnej brygady Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy przez 28 dni pracowali pod ziemią, w metalowej rurze o średnicy 1,3 metra, bez możliwości normalnego wyprostowania się i złagodzenia bólu za pomocą leków. Pomimo niezwykle trudnych warunków ukraińscy obrońcy wykonali zadanie bojowe i utworzyli dwa podziemne przejścia do pozycji przeciwnika.

Historię tej operacji opowiedział żołnierz Ihor Nazhyga, pochodzący ze wsi Lomachynce w obwodzie czerniowickim.

W czerwcu 2024 roku w pobliżu Krasnohorivki na kierunku Pokrowskim żołnierze 94. batalionu 107. oddzielnej brygady Sił Operacji Terytorialnych otrzymali zadanie wytyczenia podziemnych przejść do pozycji rosyjskich okupantów.

„Zadaniem, jakie nam powierzono, było wykonanie wyjścia z tunelu w dwóch punktach. Trzeba było wykopać wyjście na naszą dawną pozycję, którą zajęli już wrogowie. Dodatkowo kopaliśmy jeszcze jedno przejście, które pozwoliłoby nam zająć kolejną korzystną pozycję” – wspomina Ihor.

Prace wykonywano wewnątrz starej metalowej rury o średnicy 1,3 metra i długości około 800 metrów. Jednocześnie przebywało tam do sześciu żołnierzy.

Początkowo ziemię trzeba było rozbijać łopatami saperowymi. Później żołnierze otrzymali akumulatorowy młot udarowy, który ułatwił pracę. Wykopaną ziemię pakowano do worków i przenoszono do wnętrza rury, aby rosyjscy żołnierze nie zauważyli śladów prac podziemnych.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń żołnierze byli zmuszeni do ciągłej pracy w pozycji zgiętej. Powodowało to silny ból pleców, dlatego żołnierze musieli stosować leki.

„Nasza medyczka podawała nam ampułki, a my sami sobie je wstrzykiwaliśmy. Kiedy zaczynałem odczuwać ból, robiłem sobie zastrzyk i kontynuowałem pracę. Rozumieliśmy bowiem, że zadanie trzeba wykonać” – opowiada Ihor.

Obrońcy odpoczywali na zmianę, spali na materacach i starali się nie wychodzić na powierzchnię w ciągu dnia, aby nie znaleźć się w polu widzenia rosyjskich dronów.

Niebezpieczeństwo było stałe: w pobliżu trwały ostrzały, a pewnego razu rosyjski dron zrzucił granat gazowy bezpośrednio na wejście do rury.

„Nawet nie słyszeliśmy, jak spadła, poinformowano nas o tym przez radio. Na szczęście dzięki wykopanemu dodatkowemu wyjściu powstał przeciąg, który wywiódł gaz na zewnątrz, więc nikt nie ucierpiał” – wspomina Ihor Nazhyga.

W ciągu 28 dni żołnierze zdołali wykonać powierzone zadanie i wybudować dwa wyjścia z podziemnego korytarza. Później skorzystali z nich inni ukraińscy obrońcy, którym udało się zaskoczyć wroga.

Igor Nazhyga przyznaje, że nigdy nie zapomni tych 28 dni spędzonych pod ziemią. Opowiada również, że część kolegów, którzy wraz z nim brali udział w operacji, już zginęła.

Żołnierz podkreśla: ludzie powinni pamiętać o ich wyczynie, podobnie jak o wkładzie innych bojowników Sił Obrony Terytorialnej.

„Wkład obrony terytorialnej często pozostaje niezauważony. Ludzie często znają brygadę, w skład której wchodziliśmy, ale nie wiedzą, że byli tam również nasi żołnierze. Nasi chłopcy zasługują na to, by ich praca również została doceniona” – jest przekonany Ihor Nazhyga.

Informację tę podały Siły Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiański, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy. Operację przeprowadziła grupa Sił Obronnych pod dowództwem 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta”.

Rosyjscy żołnierze przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivki i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

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