28 днів під землею в тісній трубі: бійці ТрО виконали надскладну операцію на Покровському напрямку

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Військовослужбовці 107 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗС України протягом 28 днів працювали під землею, у металевій трубі діаметром 1,3 метра, без можливості нормально розігнутися та знімати біль за допомогою медикаментів. Попри надзвичайно складні умови, українські захисники виконали бойове завдання та облаштували два підземні виходи до позицій противника.

Історію цієї операції розповів військовослужбовець Ігор Нажига, родом із села Ломачинці Чернівецької області.

У червні 2024 року поблизу Красногорівки на Покровському напрямку військові 94 батальйону 107 окремої бригади Сил ТрО отримали завдання прокласти підземні проходи до позицій російських окупантів.

«Нам було поставлене завдання зробити вихід з труби в двох точках. Треба було вирити вихід на нашу стару позицію, яку вже окупували вороги. Також додатково рили ще один прохід, який дав би змогу зайняти ще одну вигідну позицію», – згадує Ігор.

Роботи виконували всередині старої металевої труби діаметром 1,3 метра та завдовжки близько 800 метрів. Одночасно там перебували до шести військовослужбовців.

Спочатку землю доводилося розбивати саперними лопатами. Згодом бійці отримали акумуляторний відбійний молоток, який полегшив роботу. Викопаний ґрунт складали в мішки та переносили всередину труби, щоб російські військові не помітили слідів підземних робіт.

Через обмежений простір військові були змушені постійно працювати зігнувшись. Це спричиняло сильний біль у спині, тому бійцям доводилося використовувати медикаменти.

«Наша медикиня передавала ампули, і ми їх самі собі кололи. Почав відчувати біль, зробив собі укол, і поліз далі. Бо розуміли, що завдання треба виконати», – розповідає Ігор.

Відпочивали захисники позмінно, спали на карематах і намагалися не виходити на поверхню вдень, аби не потрапити в поле зору російських безпілотників.

Небезпека залишалася постійною: поблизу відбувалися обстріли, а одного разу російський дрон скинув газову гранату безпосередньо на вхід до труби.

«Ми навіть не почули, що вона впала, нам про повідомили по рації. На щастя, завдяки проритому додатковому виходу зʼявився протяг, і газ витягнуло назовні, тож ніхто не постраждав», – згадує Ігор Нажига.

За 28 днів військовослужбовці змогли виконати поставлене завдання та облаштувати два виходи з підземного проходу. Згодом ним скористалися інші українські захисники, яким вдалося застати противника зненацька.

Ігор Нажига зізнається, що ніколи не забуде ці 28 днів під землею. Він також розповідає, що частина побратимів, які разом із ним брали участь в операції, вже загинули.

Військовослужбовець наголошує: люди мають пам’ятати про їхній подвиг, як і про внесок інших бійців Сил територіальної оборони.

«Внесок територіальної оборони часто лишається непомітним. Люди часто знають бригаду, у складі якої ми воювали, але не знають, що там були і наші бійці. Наші хлопці заслужили, щоб їхню роботу також оцінили», – переконаний Ігор Нажига.

Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових. Операцію проводило угруповання Сил оборони під командуванням 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія».

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

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