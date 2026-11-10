无人机系统部队下属分队创下新的单日纪录，打击了806名俄军士兵。其中，295名占领军被消灭。 总体而言，过去24小时内，乌克兰守军共打击了2547个敌方目标。

“无人机系统部队各分队再次刷新了单日击中敌方人员数量的绝对纪录——共击中806名占领军，其中295人被击毙，”通报中写道。

过去24小时内，共摧毁2547个敌方目标。

在被击中的目标中：

806名敌方人员，其中295人被击毙；

80处无人机起飞点；

203个敌方车载天线；

19座雷达、电子侦察、电子战及通信设备；

141辆汽车、特种车辆及工程机械；

4套火炮系统，其中包括1辆自行火炮；

33处仓库；

719处掩体和地堡；

418架敌方“直升机”、“翼型”、“沙赫德”及“赫伯拉”型无人机。



自11月初（11月1日至9日）以来，SBS集团军各部队共歼灭敌方20 450个目标，其中包括6 298名人员。

SBS通报了这一消息。

乌克兰武装部队摧毁了位于扎波罗热地区的两个俄罗斯联邦军队弹药库，以及位于顿涅茨克州的敌方目标。

无人机袭击了被占领的顿涅茨克和卢甘斯克、别尔江斯克以及俄罗斯部分地区，导致大面积停电。

乌克兰武装部队摧毁了克里米亚的俄罗斯无人机发射基地以及占领军的一系列军事设施。

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