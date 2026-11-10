Силы беспилотных систем установили рекорд, уничтожив за сутки 806 оккупантов

Подразделения группировки Силы беспилотных систем установили новый суточный рекорд, поразив 806 российских военнослужащих. Из них 295 оккупантов были ликвидированы. Всего за сутки украинские защитники поразили 2547 вражеских целей.

«Подразделения группировки СБС вновь обновили абсолютный суточный рекорд по поражению личного состава противника — 806 оккупантов, из них 295 ликвидированы», — говорится в сообщении.

Всего за сутки было поражено 2 547 целей противника.

Среди пораженных целей:

806 единиц личного состава, из них 295 ликвидировано;

80 точек взлета дронов;

203 антенны вражеских экипажей;

19 РЛС, РЭР, РЭБ и средств связи;

141 единица автомобильной, специальной и инженерной техники;

4 артиллерийские системы, в том числе 1 САУ;

33 склада;

719 укрытий и блиндажей;

418 беспилотных летательных аппаратов противника типа «коптер», «крыло», «шахед» и «гербера».



С начала ноября (01–09.11) подразделения группировки СБС поразили 20 450 целей противника, из них 6 298 единиц личного состава.

Об этом сообщили в СБС.

ВСУ поразили два склада боеприпасов армии РФ в Запорожской области и объекты противника в Донецкой области.

Дроны атаковали оккупированные Донецк и Луганск, Бердянск и регионы России, наблюдаются масштабные отключения электричества.

ВСУ нанесли удар по базе запуска российских дронов в Крыму и ряду военных объектов оккупантов.

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