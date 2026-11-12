Россия оставила без электричества Костополь и часть Ровенской области

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре и жилому сектору Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

Враг нанес удар по энергетическим объектам и жилому сектору области. По предварительным данным, погибших нет.

Без электричества остались населенные пункты Ровенского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

Объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

Источник: Ровенская ОГА

Ранее россияне атаковали энергетические объекты в Черкасской области, возникли перебои с электричеством.

Напомним, что Россия атаковала энергетический объект в Хмельницкой области, часть района осталась без света.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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