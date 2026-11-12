Rosja pozbawiła prądu Kostopil i część obwodu rówieńskiego

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz zabudowę mieszkaniową w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

Wróg uderzył na obiekty energetyczne i sektor mieszkaniowy obwodu. Według wstępnych danych nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Odcięto zasilanie w miejscowościach w rejonach rówieńskim i sarneńskim, w szczególności w mieście Kostopil.

Obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie z generatorów.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Równie

Wcześniej Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w obwodzie czerkaskim, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, w wyniku czego część rejonu pozostaje bez prądu.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

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