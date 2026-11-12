Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na obiekty energetyczne i systemy zaopatrzenia w ciepło w Białej Cerkwi

Wieczorem 12 listopada na terenie gminy Bilozerka w obwodzie kijowskim odnotowano trafienia rosyjskich dronów w obiekty związane z dostawami energii elektrycznej i ciepła.

„Wróg ponownie atakuje naszą gminę. Niemal co godzinę wrogie drony kierują się w naszą stronę. Odnotowujemy trafienia. Atakowane są obiekty, od których zależy oświetlenie i ogrzewanie w domach mieszkańców Biało-Cerkwi” – poinformowano w gminie miejskiej Biało-Cerkwi. Z powodu uszkodzeń infrastruktury krytycznej w gminie pojawiło się zagrożenie przerwami w dostawach mediów, a odpowiednie służby już przygotowują się do likwidacji skutków ostrzału.

Źródło: Gmina miejska w Biało-Cerkwi.

W rejonach Fastywska, Biała Cerkiew i Obuchów w obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku wrogiego ataku na obiekty energetyczne wieczorem 12 listopada.

Odbiorcy skarżą się, że nawet po włączeniu światła dość szybko się ono wyłącza. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie chodzi o planowe, awaryjne czy nadzwyczajne wyłączenia. Specjalista ds. energetyki z DTEK wyjaśnił przyczynę.

W październiku pracownicy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 6,7 mln gospodarstw domowych w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu z powodu rosyjskich ostrzałów.

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