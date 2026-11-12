Władze rosyjskie uruchomiły za pośrednictwem portalu „Gosuslugi” procedurę ubiegania się o ulgę na zakup paliwa stałego – drewna opałowego lub węgla – lub o jego dostarczenie w naturze dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie i ich rodzin.

„Usługa ta pomoże złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na zakup paliwa stałego lub o jego dostarczenie w formie rzeczowej” – czytamy w informacji zamieszczonej na specjalistycznym portalu „Weteranom SVO”.

O rekompensatę raz w roku na jedno mieszkanie z ogrzewaniem piecowym mogą ubiegać się sami okupanci, ich małżonkowie, dzieci lub rodzice, pod warunkiem zameldowania w danym regionie, przy czym wysokość świadczeń zależy od podmiotu Federacji Rosyjskiej i waha się, w szczególności, od 11 300 rubli (około 5 650 hrywien) w obwodzie tambowskim do 32 000 rubli (około 16 000 hrywien) w północnych rejonach obwodu irkuckiego.

Źródło: gazeta The Moscow Times.

Kryzys paliwowy w Rosji przyczynił się do wzrostu ogólnego poziomu inflacji o 0,7–0,8 punktu procentowego. Stwierdził to dyrektor departamentu polityki pieniężnej Banku Rosji Andriej Gangan.

Władze Federacji Rosyjskiej toczą dyskusję na temat tego, czy należy karmić Rosjan larwami.

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