+5° Kijów +7° Warszawa +18° Waszyngton
$ 45.43 € 50.19 zł 11.39
$ 45.43 € 50.19 zł 11.39
+5° Kijów +7° Warszawa +18° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Władze RF nagrodziły rodziny okupantów drewnem opałowym

UA NEWS 12 listopada 2026 21:34
Władze RF nagrodziły rodziny okupantów drewnem opałowym

Władze rosyjskie uruchomiły za pośrednictwem portalu „Gosuslugi” procedurę ubiegania się o ulgę na zakup paliwa stałego – drewna opałowego lub węgla – lub o jego dostarczenie w naturze dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie i ich rodzin. 

„Usługa ta pomoże złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na zakup paliwa stałego lub o jego dostarczenie w formie rzeczowej” – czytamy w informacji zamieszczonej na specjalistycznym portalu „Weteranom SVO”. 

O rekompensatę raz w roku na jedno mieszkanie z ogrzewaniem piecowym mogą ubiegać się sami okupanci, ich małżonkowie, dzieci lub rodzice, pod warunkiem zameldowania w danym regionie, przy czym wysokość świadczeń zależy od podmiotu Federacji Rosyjskiej i waha się, w szczególności, od 11 300 rubli (około 5 650 hrywien) w obwodzie tambowskim do 32 000 rubli (około 16 000 hrywien) w północnych rejonach obwodu irkuckiego.

Źródło: gazeta The Moscow Times.

Kryzys paliwowy w Rosji przyczynił się do wzrostu ogólnego poziomu inflacji o 0,7–0,8 punktu procentowego. Stwierdził to dyrektor departamentu polityki pieniężnej Banku Rosji Andriej Gangan.

Władze Federacji Rosyjskiej toczą dyskusję na temat tego, czy należy karmić Rosjan larwami.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację