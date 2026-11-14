Kolejny dzień wojny Ukrainy o niepodległość przyniósł rosyjskim najeźdźcom nowe straty. 13 listopada stracili oni 1 710 żołnierzy oraz 33 systemy artyleryjskie.



Ponadto Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły:

sześć czołgów — łączne straty od początku pełnej inwazji wyniosły już 12 478 sztuk;

19 bojowych pojazdów opancerzonych: 25 750 sztuk;

dwa systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału: 2 273 sztuki;

cztery naziemne systemy robotyczne: 3 140 sztuk;

448 bezzałogowych statków powietrznych (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego: 607 531 sztuk;

302 pojazdy i cysterny: 174 609 sztuk.

Siły obronne Ukrainy systematycznie niszczą personel, uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki zaopatrzeniowe przeciwnika. Osłabia to jego zdolności ofensywne, utrudnia uzupełnianie zasobów i zaopatrzenie wojsk oraz ogranicza możliwości Rosji w zakresie kontynuowania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie. W ten sposób łączne straty wroga w personelu wynoszą obecnie 1 620 630 rosyjskich terrorystów.

Przypomnijmy, że artysta z Briańska, Inokentij Kurbatow, który stał się bohaterem memu o „niedoskonałości społeczeństwa”, zginął podczas działań wojennych na Ukrainie około miesiąc po wysłaniu na front.

W październiku rosyjski aktor Jefim Starcew zginął podczas wojny na Ukrainie w wieku 50 lat.

Rosyjski mistrz Europy w podnoszeniu ciężarów zginął na wojnie przeciwko Ukrainie.

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