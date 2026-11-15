Rosyjski dostawca usług hostingowych Beget poinformował o nowym, zakrojonym na szeroką skalę cyberataku

Rosyjski dostawca usług hostingowych Beget padł ofiarą zakrojonego na szeroką skalę ataku DDoS o natężeniu 2,1 terabita na sekundę, co stanowi już drugi poważny incydent w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

„Biorąc pod uwagę charakter ataku, ma on na celu zakłócenie naszych planów przywrócenia działania po incydencie” – zaznaczyli przedstawiciele firmy, ostrzegając przed możliwymi zakłóceniami w działaniu poszczególnych zasobów, w tym dużych platform internetowych.

Źródło: gazeta The Moscow Times.

Poprzedni atak miał miejsce 2 listopada, w wyniku czego całkowicie zniszczono infrastrukturę „chmurową” tego dostawcy, który zajmuje drugie miejsce pod względem liczby domen w Runecie i od lata podlega sankcjom UE za współpracę z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej oraz działalność na terytoriach okupowanych.

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