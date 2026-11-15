Российский хостинг-провайдер Beget сообщил о новой масштабной кибератаке

Российский хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной DDoS-атаке мощностью 2,1 терабита в секунду, которая стала уже вторым серьезным инцидентом за последние две недели.

«Учитывая характер атаки, она направлена на срыв наших планов по восстановлению после инцидента», — отметили в компании, предупреждая о возможных перебоях в работе отдельных ресурсов, включая крупные онлайн-платформы.

Источник: издание The Moscow Times.

Предыдущая атака произошла 2 ноября, в результате чего была полностью уничтожена «облачная» инфраструктура провайдера, который занимает второе место по количеству доменов в Рунете и с лета находится под санкциями ЕС за сотрудничество с Минобороны РФ и работу на оккупированных территориях.

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