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Російський хостинг-провайдер Beget повідомив про нову масштабну кібератаку

UA NEWS 15 Листопада 2026 19:02
Російський хостинг-провайдер Beget повідомив про нову масштабну кібератаку
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Російський хостинг-провайдер Beget зазнав масштабної DDoS-атаки потужністю 2,1 терабіт на секунду, яка стала вже другим серйозним інцидентом за останні два тижні. 

«Зважаючи на характер атаки, вона спрямована на порушення наших планів щодо відновлення після інциденту», — зазначили в компанії, попереджаючи про можливі перебої в роботі окремих ресурсів, включно з великими онлайн-платформами. 

Джерело: видання The Moscow Times.

Попередня атака сталася 2 листопада, внаслідок чого була повністю знищена «хмарна» інфраструктура провайдера, який є другим за кількістю доменів у Рунеті та з літа перебуває під санкціями ЄС за співпрацю з міноборони рф і роботу на окупованих територіях.

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