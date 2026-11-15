Film: w rosyjskim porcie Ust-Luga spłonęły zbiorniki z paliwem w wyniku ataku dronów

Zdjęcia satelitarne potwierdziły zniszczenie co najmniej pięciu zbiorników z produktami naftowymi w rosyjskim węźle eksportowym nad Bałtykiem, w miejscowości Ust-Luga, po ataku ukraińskich dronów 11 listopada.

„Na zdjęciach widać, że co najmniej pięć zbiorników z produktami naftowymi całkowicie spłonęło, a obok nich widoczne są resztki piany gaśniczej” — zauważa wydawnictwo. W wyniku tego nocnego ataku w obwodzie leningradzkim RF na terenie portu o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i kompleksu wojskowo-przemysłowego wybuchł rozległy pożar, a także doszło do awaryjnego wyłączenia stacji transformatorowej.

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Źródło: „Radio Swoboda”.

W nocy z 10 na 11 listopada Rosja stała się celem zakrojonego na szeroką skalę ataku dronów, który objął dziesiątki regionów kraju. Jednym z głównych celów był port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim, gdzie rozległy się wybuchy i wybuchł pożar. Doniesiono również o ofiarach śmiertelnych i rannych w innych regionach.

W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji. W przekazanej informacji nie ma danych na temat skutków ataku.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki stały się celem masowanego ataku dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.



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