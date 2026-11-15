Відео: у російському порту Усть-Луга вигоріли резервуари з паливом внаслідок атаки дронів

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Супутникові знімки підтвердили знищення не менш як п'яти ємностей із нафтопродуктами у російському експортному вузлі на Балтиці в селищі Усть-Луга після атаки українських безпілотників 11 листопада.

«На ньому можна побачити, що повністю вигоріли не менш як п'ять ємностей із нафтопродуктами, поряд з іншими видно залишки піни для гасіння пожежі», — зазначає видання. Внаслідок того нічного удару в Ленінградській області рф на території стратегічного для економіки та військово-промислового комплексу порту виникла масштабна пожежа, а також сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції.

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Джерело: «Радіо Свобода».

У ніч проти 11 листопада Росія зазнала масштабної атаки безпілотників, яка охопила десятки регіонів країни. Однією з головних цілей став порт Усть-Луга в Ленінградській області, де пролунали вибухи та виникла пожежа. Також повідомлялося про загиблих і постраждалих в інших регіонах.

У ніч проти 11 листопада безпілотники атакувалипорт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Інформації про наслідки атаки в наданому повідомленні немає.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.



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