Видео: в российском порту Усть-Луга сгорели резервуары с топливом в результате атаки дронов

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение не менее пяти емкостей с нефтепродуктами на российском экспортном узле на Балтике в поселке Усть-Луга после атаки украинских беспилотников 11 ноября.

«На снимке видно, что полностью выгорели не менее пяти емкостей с нефтепродуктами, рядом с ними видны остатки пены для тушения пожара», — отмечает издание. В результате того ночного удара в Ленинградской области РФ на территории стратегически важного для экономики и военно-промышленного комплекса порта возник масштабный пожар, а также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

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Источник: «Радио Свобода».

В ночь на 11 ноября Россия подверглась масштабной атаке беспилотников, охватившей десятки регионов страны. Одной из главных целей стал порт Усть-Луга в Ленинградской области, где прогремели взрывы и возник пожар. Также сообщалось о погибших и пострадавших в других регионах.

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.



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