卫星图像证实，11月11日乌克兰无人机袭击后，位于波罗的海沿岸乌斯季-卢加村的俄罗斯出口枢纽内，至少有五个装有石油产品的储罐被摧毁。

“从卫星图像上可以看到，至少有五个装有石油产品的储罐被完全烧毁，旁边还能看到灭火泡沫的残留物，”该媒体指出。 由于当晚在俄罗斯列宁格勒州发生的这次袭击，这个对经济和军工复合体具有战略意义的港口发生了大规模火灾，变电站也发生了紧急断电。

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来源：“自由电台”。

11月10日深夜，俄罗斯遭遇了大规模无人机袭击，袭击波及该国数十个地区。列宁格勒州的乌斯季-卢加港成为主要目标之一，该地传出爆炸声并发生火灾。 此外，据报道其他地区也有人员伤亡。

11日凌晨，无人机袭击了俄罗斯列宁格勒州的乌斯季-卢加港。该报道未提及袭击造成的后果。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，且梁赞部分地区一度断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。



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