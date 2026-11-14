Очередной день войны Украины за независимость принес российским захватчикам новые потери. 13 ноября они потеряли 1 710 человек личного состава и 33 артиллерийские системы.



Также ВСУ уничтожили:

шесть танков — общие потери с начала полномасштабного вторжения уже составили 12 478 единиц;

19 боевых бронированных машин: 25 750 единиц;

две РСЗО: 2 273 единиц;

четыре наземных робототехнических комплекса: 3 140 единиц;

448 БПЛА оперативно-тактического уровня: 607 531 единиц;

302 единицы автомобильной техники и автоцистерн: 174 609 единиц.

Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины. Таким образом, общие потери врага в личном составе на сегодняшний день составляют 1 620 630 российских террористов.

Напомним, что брянский художник Иннокентий Курбатов, ставший героем мема о «несовершенстве общества», был ликвидирован во время боевых действий в Украине примерно через месяц после отправки на фронт.

В октябре российский актер Ефим Старцев был ликвидирован во время войны в Украине в возрасте 50 лет.

Российский чемпион Европы по тяжелой атлетике ликвидирован на войне против Украины.

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