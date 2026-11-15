ВСУ подтвердили нанесение ударов по химическому заводу в Татарстане и предприятию «Монолит» в Брянской области

Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны официально подтвердили поражение нефтехимического завода «Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамского НПЗ в Татарстане на расстоянии 1200 км вглубь РФ, а также завода «Монолит» в Брянской области.

«Каждый простой таких заводов — это меньше шин для техники, доставляющей боеприпасы на фронт, меньше резиновых деталей для бронетехники и авиации, меньше сырья для ракетной промышленности и меньше топлива для армии РФ», — пояснили значение операции в Генштабе.

Предприятия в Татарстане ежедневно производят продукции на 36 млн долларов, в частности синтетические каучуки для твёрдого топлива баллистических ракет «Искандер», тогда как завод «Монолит» в Трубчевске специализируется на производстве вертолетов и комплектующих деталей для российской авиации.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Татарстане и заводу военно-промышленного комплекса в Брянской области России. На территории пораженных объектов вспыхнули пожары. Среди целей — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и предприятие, производящее летательные аппараты, в частности вертолеты.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому «Ахтубинск» в Астраханской области России и дронопорту вблизи населенного пункта Цимбулова в Орловской области.

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