乌克兰武装部队总参谋部和国防部正式证实，位于塔塔尔斯坦共和国境内、深入俄罗斯境内1200公里的“下卡姆斯克石油化工厂”和下卡姆斯克炼油厂遭到打击， 以及位于布良斯克州的“莫诺利特”工厂遭到打击。

“这些工厂的每次停产，都意味着运送弹药至前线的军用车辆轮胎减少、装甲车辆和航空器的橡胶部件减少、导弹工业的原材料减少，以及俄罗斯军队的燃油减少”， ——总参谋部如此阐释此次行动的意义。

塔塔尔斯坦的企业每天生产价值3600万美元的产品，其中包括用于“伊斯坎德尔”弹道导弹固体燃料的合成橡胶， 而位于特鲁布切夫斯克的“莫诺利特”工厂则专门生产直升机及俄罗斯航空所需的零部件。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

11月15日夜间，乌克兰国防军对塔塔尔斯坦的两家工业企业以及位于俄罗斯布良斯克州的军工综合体工厂实施了打击。 遭袭目标区域均发生火灾。袭击目标包括欧洲最大的石化综合体之一，以及一家生产飞行器（特别是直升机）的企业。

11月15日夜间，乌克兰国防军对俄罗斯阿斯特拉罕州的“阿赫图宾斯克”军用机场以及奥廖尔州茨姆布洛瓦镇附近的无人机起降场发动了打击。

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