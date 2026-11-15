В Харькове российский беспилотник попал в девятый этаж жилого дома

Вражеский дрон нанес удар по фасаду многоэтажного жилого дома на уровне девятого этажа в Шевченковском районе Харькова, в результате чего было повреждено остекление окон.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы устраняют последствия вражеской атаки», — сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. О факте попадания беспилотника в жилой дом также сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметив, что все последствия обстрела в настоящее время выясняются.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

15 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего были разрушены склады для хранения зерна и здание официального автоцентра Mercedes-Benz в Одессе.

В Вышгородском районе Киевской области 15 ноября в результате повторной российской атаки по складским помещениям промышленного предприятия пострадал мужчина, которому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Днем 15 ноября российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области.

Российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте попадания вспыхнул пожар.

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