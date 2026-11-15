W Charkowie rosyjski dron uderzył w dziewiąte piętro budynku mieszkalnego

Wrogi dron uderzył w fasadę wielopiętrowego budynku mieszkalnego na wysokości dziewiątego piętra w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie, w wyniku czego uszkodzono szyby okienne.

„Na razie nie ma informacji o ofiarach. Służby ratownicze likwidują skutki ataku wroga” – poinformował szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow. O fakcie trafienia drona w budynek mieszkalny poinformował również burmistrz Charkowa Ihor Terechow, zaznaczając, że wszystkie skutki ostrzału są obecnie ustalane.

Informację tę przekazał na Telegramie burmistrz Charkowa Ihor Terechow.

15 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obwód odeski, w wyniku których zniszczono magazyny zbożowe oraz budynek oficjalnego salonu samochodowego Mercedes-Benz w Odessie.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim 15 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na magazyny przedsiębiorstwa przemysłowego ranny został mężczyzna, któremu szybko udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

Czytaj nas na