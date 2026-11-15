У Харкові російський безпілотник влучив у дев'ятий поверх житлового будинку

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Ворожий дрон завдав удару по фасаду багатоповерхового житлового будинку на рівні дев'ятого поверху в Шевченківському районі Харкова, внаслідок чого пошкоджено скління вікон.

«Наразі інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки», — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про факт влучання безпілотника у житловий будинок також поінформував Харківський міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що всі наслідки обстрілу наразі з'ясовуються.

Про це у Телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

російські війська 15 листопада завдали ударів по Одеській області, внаслідок чого зруйновано склади для зберігання зерна та будівлю офіційного автоцентру Mercedes-Benz в Одесі.

У Вишгородському районі Київської області 15 листопада внаслідок повторної російської атаки по складських приміщеннях промислового підприємства постраждав чоловік, якому оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Удень 15 листопада російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області.

Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці влучання спалахнула пожежа.

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