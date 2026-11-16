В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В связи с угрозой воздушного нападения утром 16 ноября граждан призывают немедленно направиться в ближайшие укрытия.

По состоянию на 06:45 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе со стороны дронов.

В столице был введен желтый уровень тревоги.

До этого разведка предупредила о подготовке Россией новых массированных ударов.

Ранее Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.

15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества.

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