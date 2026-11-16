W Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

W związku z zagrożeniem atakiem z powietrza rano 16 listopada wzywa się obywateli do natychmiastowego udania się do najbliższych schronów.

O godz. 06:45 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem ze strony dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmowy.

Wcześniej wywiad ostrzegł o przygotowywanych przez Rosję nowych, masowych atakach.

Wcześniej Zełenski opisał taktykę precyzyjnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.

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