Zginął były burmistrz Rawy Ruskiej i szef lwowskiej organizacji regionalnej ugrupowania „Swoboda” Mykoła Zinko.

Pełnił funkcję zastępcy dowódcy batalionu 5. oddzielnej brygady szturmowej.

Zinko walczył od 2014 roku – początkowo jako ochotnik w batalionie „Sicz”. W 2015 roku został odwołany ze służby po wyborze na burmistrza. Po rozpoczęciu pełnej inwazji ponownie wstąpił do wojska.

Źródło: lider partii „Swoboda” Oleg Tiahnybok.

W rosyjskiej niewoli zmarł ukraiński żołnierz Rusłan Romanow.

Na froncie zginął operator wideo z Połtawy Wasyl Wieliczko. Pracował w lokalnych stacjach telewizyjnych IRT i „Misto Plus”, a następnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. O śmierci obrońcy poinformowała 16 października jego żona.

W walkach o niepodległość Ukrainy z rosyjskimi siłami terrorystycznymi zginął były pomocnik reprezentacji narodowej i kijowskiego „Dynamo” Roman Maksymjuk. Jego śmierć potwierdzono na podstawie wyników badań DNA po roku poszukiwań i nadziei na powrót.

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