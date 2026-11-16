На війні загинув ексмер Рави-Руської Микола Зінько

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Загинув колишній міський голова Рави-Руської та очільник Львівської обласної організації ВО «Свобода» Микола Зінько.

Він служив заступником командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади.

Зінько воював із 2014 року — спочатку добровольцем у батальйоні «Січ». У 2015 році його відкликали зі служби після обрання міським головою. Після початку повномасштабного вторгнення він знову долучився до війська.

Джерело: лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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