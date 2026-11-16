На войне погиб бывший мэр Равы-Русской Николай Зинько

Погиб бывший мэр Равы-Русской и руководитель Львовской областной организации ВО «Свобода» Николай Зинько.

Он служил заместителем командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады.

Зинько воевал с 2014 года — сначала в качестве добровольца в батальоне «Сич». В 2015 году его отозвали со службы после избрания мэром. После начала полномасштабного вторжения он вновь присоединился к войскам.

Источник: лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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