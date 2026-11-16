Od początku 2026 roku z gminy Kramatorsk w obwodzie donieckim wyjechało około 55,6 tysiąca osób, w tym ponad 4 tysiące dzieci. Na dzień 10 listopada w gminie pozostawało ponad 20 tysięcy cywilów, w tym 334 dzieci.

Według urzędnika na początku 2026 roku w gminie Kramatorsk mieszkało około 80 tys. cywilów, w tym 4,5 tys. dzieci. W ciągu roku liczba mieszkańców znacznie się zmniejszyła z powodu ewakuacji.

W szczególności tylko we wrześniu z gminy ewakuowano około 9,5 tys. mieszkańców, w tym 742 dzieci. W październiku wyjechało jeszcze około 5,3 tys. osób, w tym 346 dzieci. Ogółem od początku roku z gminy Kramatorsk ewakuowano około 55,6 tys. cywilów, wśród których było ponad 4 tys. nieletnich.

Filashkin wyjaśnił również, dlaczego Kramatorsk nie został jeszcze całkowicie ewakuowany. Według niego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. nr 679, obowiązkowa ewakuacja ludności trwa na całym terytorium obwodu donieckiego.

„Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. nr 679 na całym terytorium obwodu donieckiego trwa obowiązkowa ewakuacja ludności. Gmina Kramatorsk nie stanowi wyjątku” – podkreślił szef administracji obwodowej w wywiadzie dla Glavkomu.

Wcześniej Filaskin wyjaśnił, w jaki sposób zapewnione zostanie ogrzewanie Kramatorska i Słowiańska w okresie zimowym.

W Kramatorsku od 16 listopada zostaną zamknięte oddziały PrivatBanku i Oszczadbanku.

W obwodzie donieckim rozszerzono strefę obowiązkowej ewakuacji dzieci z niektórych obszarów Kramatorska.

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