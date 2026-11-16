Із Краматорської громади за рік евакуювали понад 55 тисяч людей

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Від початку 2026 року з Краматорської громади Донецької області виїхали близько 55,6 тисячі людей, серед них понад 4 тисячі дітей. Станом на 10 листопада у громаді залишалися понад 20 тисяч цивільних жителів, зокрема 334 дитини.

За словами посадовця, на початку 2026 року в Краматорській громаді проживали близько 80 тис. цивільних, серед яких було 4,5 тис. дітей. Протягом року кількість населення суттєво скоротилася через евакуацію.

Зокрема, лише у вересні з громади евакуювали близько 9,5 тис. жителів, серед яких 742 дитини. У жовтні виїхали ще приблизно 5,3 тис. людей, зокрема 346 дітей. Загалом від початку року з Краматорської громади евакуювали близько 55,6 тис. цивільних, серед яких понад 4 тис. неповнолітніх.

Філашкін також пояснив, чому Краматорськ досі не евакуювали повністю. За його словами, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року №679, обов'язкова евакуація населення триває на всій території Донецької області.

«Згідно з розпорядженням Кабміну від 2 серпня 2022 року №679, на всій території Донецької області триває обов’язкова евакуація населення. Краматорська громада – не виняток», – наголосив очільник ОВА в інтервʼю Главкому.

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