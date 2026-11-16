自2026年初以来，顿涅茨克州克拉马托尔斯克市约有5.56万人撤离，其中包括4000多名儿童。截至11月10日，该市仍有超过2万名平民留驻，其中包括334名儿童。

据该官员称，2026年初，克拉马托尔斯克社区约有8万名平民居住，其中包括4500名儿童。这一年里，由于疏散，人口数量大幅减少。

其中，仅9月份就有约9,500名居民从该社区撤离，其中包括742名儿童。 10月又有约5,300人撤离，其中包括346名儿童。总体而言，自年初以来，克拉马托尔斯克社区已有约55,600名平民撤离，其中未成年人超过4,000名。

菲拉什金还解释了为何克拉马托尔斯克至今尚未完全疏散。据他介绍，根据2022年8月2日乌克兰内阁第679号命令，顿涅茨克州全境仍在实施强制疏散。

“根据2022年8月2日乌克兰内阁第679号命令，顿涅茨克州全境仍在实施强制疏散。 克拉马托尔斯克社区也不例外，”该地区行政长官在接受《Glavkom》采访时强调道。

此前，菲拉什金曾就冬季如何保障克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克的供暖问题作出说明。

克拉马托尔斯克的普里瓦特银行和储蓄银行分行将于11月16日起关闭。

顿涅茨克州已扩大强制疏散范围，将克拉马托尔斯克部分地区的儿童纳入强制疏散范围。

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