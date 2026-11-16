За год из Краматорской общины эвакуировали более 55 тысяч человек

С начала 2026 года из Краматорской общины Донецкой области выехали около 55,6 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей. По состоянию на 10 ноября в общине оставались более 20 тысяч мирных жителей, в том числе 334 ребенка.

По словам чиновника, в начале 2026 года в Краматорской общине проживали около 80 тыс. гражданских лиц, среди которых было 4,5 тыс. детей. В течение года численность населения существенно сократилась из-за эвакуации.

В частности, только в сентябре из общины эвакуировали около 9,5 тыс. жителей, в том числе 742 ребенка. В октябре уехали еще примерно 5,3 тыс. человек, в том числе 346 детей. Всего с начала года из Краматорской общины эвакуировали около 55,6 тыс. гражданских лиц, среди которых более 4 тыс. несовершеннолетних.

Филашкин также объяснил, почему Краматорск до сих пор не эвакуирован полностью. По его словам, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года № 679, обязательная эвакуация населения продолжается на всей территории Донецкой области.

«Согласно распоряжению Кабмина от 2 августа 2022 года № 679, на всей территории Донецкой области продолжается обязательная эвакуация населения. Краматорская община — не исключение», — подчеркнул глава ОГА в интервью Главкому.

Ранее Филашкин объяснил, как будут обеспечивать теплом Краматорск и Славянск зимой.

В Краматорске с 16 ноября закроют отделения ПриватБанка и Ощадбанка.

В Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска.

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