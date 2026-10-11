У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей, — ОВА

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У Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників.

До проведення евакуаційних заходів залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

За словами представників влади, супровід забезпечуватимуть на всіх етапах евакуації — від виїзду з небезпечної території до прибуття в приймальний пункт і подальшого розміщення у безпечніших регіонах України.

У Донецькій ОВА наголошують, що всі рішення ухвалюють насамперед для захисту дітей і недопущення нових жертв унаслідок російських обстрілів.

Філашкін закликав батьків не відкладати виїзд із небезпечних районів, зважаючи на погіршення безпекової ситуації.

«Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, — надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей. Закликаю батьків не зволікати. Евакуація рятує життя!» — наголосив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У прифронтових районах Харківської області продовжується вимушена евакуація цивільного населення через інтенсивні російські обстріли.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що закликів до евакуації зі столиці наразі не було, однак містянам варто зважати на можливе посилення російських обстрілів.

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