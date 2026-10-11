В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей, — ОВА

В Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска. Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей.

К проведению эвакуационных мероприятий привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

По словам представителей власти, сопровождение будет обеспечиваться на всех этапах эвакуации — от выезда с опасной территории до прибытия в приемный пункт и последующего размещения в более безопасных регионах Украины.

В Донецкой ОГА подчеркивают, что все решения принимаются прежде всего для защиты детей и недопущения новых жертв в результате российских обстрелов.

Филашкин призвал родителей не откладывать выезд из опасных районов, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью.

«Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность подойдет непосредственно к вашему дому, — слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях. Призываю родителей не медлить. Эвакуация спасает жизни!» — подчеркнул глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В прифронтовых районах Харьковской области продолжается вынужденная эвакуация гражданского населения из-за интенсивных российских обстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что призывов к эвакуации из столицы пока не было, однако горожанам следует учитывать возможное усиление российских обстрелов.

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