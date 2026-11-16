У Києві та декількох областях України оголошено повітряну тривогу

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Через загрозу повітряної атаки вранці 16 листопада громадян закликають негайно пройти до найближчих укриттів.

Станом на 06:45 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про дронову загрозу.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги.

До цього розвідка попередила про підготовку росією нових масованих ударів.

Раніше Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

Російські війська 15 листопада атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики.

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