Francuscy specjaliści wojskowi działają na Ukrainie co najmniej od lata 2026 roku w ramach tajnej misji o nazwie Volia. Zajmują się oni obsługą i naprawą broni przekazanej Kijowowi oraz szkoleniem ukraińskich dowódców, nie biorąc przy tym bezpośredniego udziału w działaniach bojowych – informuje francuska stacja radiowa RFI, powołując się na własne źródła.

Według informacji podanych przez tę stację, Francja wysłała na Ukrainę grupę specjalistów wojskowych, której działalność nie została oficjalnie ujawniona. Żołnierzom wyruszającym na misję nakazano informować, że jadą do Polski.

Misję „Volia” kieruje anonimowy generał armii francuskiej. Według rozmówców RFI kontyngent ma „lekki i modułowy” charakter: składa się z niewielkich grup, które realizują krótkoterminowe zadania.

Głównym zadaniem francuskich żołnierzy jest konserwacja i naprawa uzbrojenia przekazanego Ukrainie przez Paryż, a także szkolenie ukraińskich żołnierzy. W szczególności chodzi o samobieżne instalacje artyleryjskie CAESAR, myśliwce Mirage 2000 oraz pociski wysokoprecyzyjne. Obsługa różnych typów sprzętu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Według oceny jednego z rozmówców serwisu, Paryż mógł postrzegać taką misję jako sposób na wzmocnienie zaufania Kijowa. Ponadto obecność francuskich żołnierzy na Ukrainie dostarcza armii francuskiej cennego doświadczenia, które będzie można wykorzystać do dalszej analizy.

Jak zauważa RFI, prezydent Francji i rząd tego kraju nie informowali publicznie o istnieniu misji Volia. W celu ukrycia jej działalności wykorzystano oficjalną francuską misję Gerfaut, która działa w Polsce od 2023 roku w ramach programu pomocy wojskowej UE dla Ukrainy.

Francuski kontyngent Gerfaut stacjonuje w garnizonie Wędrzyn na zachodzie Polski. W ciągu trzech lat jego specjaliści przeszkolili ponad 25 tysięcy ukraińskich żołnierzy.

Francja pozostaje jednym z kluczowych europejskich partnerów Ukrainy w dziedzinie wojskowości. Prezydent Emmanuel Macron wielokrotnie podkreślał konieczność wspierania Kijowa, zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo samej Francji.

„To, co dzieje się na Ukrainie, dotyczy bezpośrednio nas wszystkich. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pomaganie Ukrainie w obronie oznacza ochronę Francji i Francuzów” – napisał Macron w serwisie społecznościowym X.

Ujawnienie informacji o obecności francuskich żołnierzy na Ukrainie może wywołać dyskusję polityczną we Francji. Jeden z rozmówców RFI zauważył, że sytuacja polityczna w kraju różni się od tej w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, gdzie poparcie dla Ukrainy cieszy się szerszym konsensusem wśród sił politycznych.

Zgodnie z francuską konstytucją rząd ma obowiązek w ciągu trzech dni poinformować parlament o decyzji dotyczącej wysłania żołnierzy za granicę oraz określić cele takiej misji.

Przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych, obrony i sił zbrojnych, Cédric Perrin z prawicowej partii „Republikanie”, podkreślił, że poinformowanie parlamentu jest konstytucyjnym obowiązkiem i niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania demokracji.

Według niego po wysłaniu wojsk za granicę prezydent ma obowiązek poinformować o tym parlament w wyznaczonym terminie.

Źródło: RFI

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