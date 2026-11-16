Франция тайно направила военных специалистов в Украину — RFI

Французские военные специалисты как минимум с лета 2026 года работают в Украине в рамках секретной миссии под названием Volia. Они обслуживают и ремонтируют переданное Киеву вооружение, а также обучают украинских командиров, не принимая непосредственного участия в боевых действиях, сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Франция направила в Украину группу военных специалистов, деятельность которой официально не разглашалась. Военнослужащим, отправлявшимся на задание, приказывали сообщать, что они едут в Польшу.

Миссию Volia возглавляет неназванный генерал французской армии. По словам собеседников RFI, контингент имеет «легкий и модульный» формат: он состоит из небольших групп, выполняющих краткосрочные задачи.

Основная работа французских военных заключается в техническом обслуживании и ремонте вооружения, которое Париж передал Украине, а также в подготовке украинских военнослужащих. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках CAESAR, истребителях Mirage 2000 и высокоточных ракетах. Обслуживание различных типов техники требует специализированных знаний и опыта.

По оценке одного из собеседников издания, Париж мог рассматривать такую миссию как способ укрепить доверие Киева. Кроме того, присутствие французских военных в Украине дает армии Франции ценный опыт, который можно будет использовать для дальнейшего анализа.

Как отмечает RFI, президент Франции и правительство страны публично не сообщали о существовании миссии Volia. Для прикрытия её деятельности использовали официальную французскую миссию Gerfaut, которая работает в Польше с 2023 года в рамках программы военной помощи ЕС Украине.

Французский контингент Gerfaut размещен в гарнизоне Венджин на западе Польши. За три года его специалисты подготовили более 25 тысяч украинских военных.

Франция остается одним из ключевых европейских партнеров Украины в военной сфере. Президент Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал необходимость поддерживать Киев, в частности с учетом безопасности самой Франции.

«То, что происходит в Украине, напрямую касается всех нас. Речь идет о нашей общей безопасности. Помогать Украине защищаться — значит защищать Францию и французов», — написал Макрон в социальной сети X.

Обнародование информации о присутствии французских военных в Украине может вызвать политическую дискуссию внутри Франции. Один из собеседников RFI отметил, что политическая ситуация в стране отличается от ситуации в Канаде и Великобритании, где поддержка Украины пользуется более широким консенсусом среди политических сил.

Согласно французской Конституции, правительство обязано в течение трёх дней уведомить парламент о решении направить военных за границу и определить цели такой миссии.

Председатель сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен из правой партии «Республиканцы» подчеркнул, что информирование парламента является конституционной обязанностью и необходимым условием надлежащего функционирования демократии.

По его словам, после ввода войск за рубеж президент должен уведомить об этом парламент в установленные сроки.

Источник: RFI

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