Мерц назвав час і місце наступної зустрічі Коаліції охочих

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Наступне засідання держав-учасниць Коаліції охочих відбудеться 19 листопада в Берліні спільно з Великою Британією та Францією.

Про це під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Учасники саміту зосередяться на трьох напрямах: координації подальшої допомоги Україні, розробці гарантій безпеки після припинення вогню та узгодженні дій у контексті мирних переговорів.

Очільник німецького уряду підтвердив готовність надати Україні безпекові гарантії та зазначив, що цими днями розпочинаються відповідні військові навчання. Канцлер також зауважив, що локальне припинення вогню в Олешках має стати прикладом для припинення російських атак на енергетику та чорноморську інфраструктуру.

З зі свого боку Володимир Зеленський анонсував, що 4 листопада в Брюсселі відбудеться зустріч команд України, США, Європи та НАТО. Робочі групи обговорять деталі пакетів відбудови та підготовку безпекових гарантій на рівні експертів.

Джерело: Суспільне Новини.

Велика Британія та Франція спільно очолять у Польщі військові навчання Koalicja, у яких візьмуть участь 2 800 військовослужбовців з 11 країн. Маневри триватимуть з 9 до 22 листопада та мають перевірити готовність союзників підтримати Україну й відновлювати її Сили оборони після завершення бойових дій.

Макрон назвав терміни перших навчань Коаліції охочих.

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