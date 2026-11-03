Мерц назвал время и место следующей встречи «Коалиции желающих»

Следующее заседание государств-участников «Коалиции желающих» состоится 19 ноября в Берлине совместно с Великобританией и Францией.

Об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. Участники саммита сосредоточатся на трех направлениях: координации дальнейшей помощи Украине, разработке гарантий безопасности после прекращения огня и согласовании действий в контексте мирных переговоров.

Глава немецкого правительства подтвердил готовность предоставить Украине гарантии безопасности и отметил, что в ближайшие дни начнутся соответствующие военные учения. Канцлер также отметил, что локальное прекращение огня в Олешках должно стать примером для прекращения российских атак на энергетику и черноморскую инфраструктуру.

В свою очередь Владимир Зеленский объявил, что 4 ноября в Брюсселе состоится встреча представителей Украины, США, Европы и НАТО. Рабочие группы обсудят детали пакетов восстановления и подготовку гарантий безопасности на уровне экспертов.

Источник: «Суспильне Новини».

Великобритания и Франция совместно возглавят в Польше военные учения «Koalicja», в которых примут участие 2 800 военнослужащих из 11 стран. Маневры продлятся с 9 по 22 ноября и призваны проверить готовность союзников поддержать Украину и восстановить её Силы обороны после завершения боевых действий.

Макрон назвал сроки первых учений «Коалиции желающих».

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