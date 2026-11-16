自2026年夏季起，法国军事专家便一直在乌克兰执行一项名为Volia的秘密任务。 据法国广播电台（RFI）援引其消息来源报道，这些专家负责维护和修理移交给基辅的武器装备，并培训乌克兰指挥官，但不会直接参与战斗行动。

据该媒体报道，法国向乌克兰派遣了一支军事专家小组，其活动此前未被官方公开。被派往执行任务的军人奉命声称自己是要前往波兰。

“Volia”行动由一名未具名的法国陆军将军领导。据RFI的采访对象称，该特遣队采用“轻型和模块化”的编制形式：由执行短期任务的小组组成。

法国军人的主要工作是维护和修理巴黎移交给乌克兰的武器装备，以及培训乌克兰军人。 具体而言，涉及CAESAR自行火炮、幻影2000战斗机以及高精度导弹。对各类装备的维护需要专业的知识和经验。

据该媒体的一位消息人士评估，巴黎可能将此类任务视为增强基辅信任的一种方式。此外，法国军方在乌克兰的存在为法国军队提供了宝贵的经验，这些经验可用于后续分析。

据法国国际广播电台（RFI）指出，法国总统和政府从未公开披露过Volia任务的存在。为了掩护其活动，他们利用了法国官方的Gerfaut任务作为掩护，该任务自2023年起在波兰开展，隶属于欧盟对乌克兰的军事援助计划。

法国Gerfaut特遣队驻扎在波兰西部的温津军营。三年来，其专家已培训了超过2.5万名乌克兰军人。

法国仍是乌克兰在军事领域的重要欧洲合作伙伴之一。总统埃马纽埃尔·马克龙曾多次强调支持基辅的必要性，特别是考虑到法国自身的安全。

“乌克兰发生的一切与我们每个人都息息相关。这关乎我们的共同安全。帮助乌克兰进行自卫，就意味着保护法国和法国人民，”马克龙在社交媒体X上写道。

关于法国军人驻扎在乌克兰的消息一旦公开，可能会在法国国内引发政治争议。 RFI的一位受访者指出，法国国内的政治局势与加拿大和英国不同，在后两个国家，支持乌克兰在各政治势力中达成了更广泛的共识。

根据法国宪法，政府有义务在三天内向议会通报向海外派遣军队的决定，并明确此类任务的目标。

参议院外交、国防和武装力量委员会主席、来自右翼政党“共和党”的塞德里克·佩伦强调，向议会通报是宪法规定的义务，也是民主正常运转的必要条件。

他表示，在向国外派遣军队后，总统必须在规定期限内向议会通报此事。

来源：RFI

此前，泽连斯基宣布将在柏林举行自愿联盟的新一轮会议。

在波兰，近5000名军人将参加自愿联盟的演习。

梅尔茨公布了自愿联盟下次会议的时间和地点。

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