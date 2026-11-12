Зеленський анонсував нову зустріч Коаліції охочих у Берліні

Наступного тижня в Берліні зберуться представники країн «Коаліції охочих». Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів із європейськими лідерами, Канадою та керівництвом ЄС і НАТО в Дубліні. Серед головних тем майбутньої координації — посилення української ППО, допомога енергетиці, фінансова підтримка та гарантії безпеки.

За словами президента України, союзники продовжать обговорювати, як підтримати Україну на тлі постійних російських атак. Анонс прозвучав після багатосторонньої розмови в Дубліні. У ній взяли участь лідери європейських країн, представники Канади, а також керівництво Європейського Союзу та НАТО.

Головною темою переговорів стала подальша допомога Україні. Зокрема, учасники обговорили кілька напрямків, від яких залежить здатність країни протистояти російським ударам і підтримувати роботу критично важливої інфраструктури. Серед пріоритетів — постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Україна потребує додаткових засобів, щоб захищати міста, енергетичні об'єкти та іншу інфраструктуру від російських ракет і безпілотників.

Також ішлося про підтримку української енергетики та будівництво нових укриттів. Це особливо важливо в умовах постійних атак на енергетичні об'єкти та наближення зимового періоду. Ще один напрямок — фінансова стійкість України. Партнери обговорили подальше залучення коштів, зокрема нові внески до програми PURL. Вона допомагає забезпечувати Україну необхідним озброєнням за підтримки міжнародних партнерів.

Окремо учасники порушили питання довгострокових гарантій безпеки. Йдеться про механізми, які мають допомогти захистити Україну від нової російської агресії та забезпечити стабільність після завершення війни. «Розраховуємо на підтримку партнерів у всіх цих питаннях. Наступного тижня в Берліні запланована зустріч "Коаліції охочих", де ми продовжимо нашу координацію», — заявив Зеленський.

Британія посилила санкції проти російських нафтових компаній

Під час звернення президент також відзначив нові санкції Великої Британії проти російського нафтового сектору. За словами Зеленського, Лондон став першою країною, яка запровадила обмеження одразу проти десяти найбільших виробників нафти в Росії. Такі заходи мають ускладнити роботу російської нафтової галузі та обмежити доходи, які Кремль може спрямовувати на продовження війни.

Президент подякував британському уряду за це рішення та наголосив на важливості подальшого тиску на Москву. «Ще один крок до обмеження ресурсів, за рахунок яких Росія фінансує війну. Дякую за кроки, які наближають мир», — підсумував глава держави.

Зустріч у Берліні наступного тижня стане продовженням переговорів із партнерами. Очікується, що країни «Коаліції охочих» зосередяться на узгодженні подальшої військової, енергетичної та фінансової підтримки України, а також на питаннях її безпеки. Про майбутню зустріч у Німеччині Володимир Зеленський повідомив 12 листопада у своєму офіційному Telegram-каналі.

Наступне засідання держав-учасниць Коаліції охочих відбудеться 19 листопада в Берліні спільно з Великою Британією та Францією.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

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