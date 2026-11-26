Міністерство освіти і науки підготувало чотири можливі моделі національного мультипредметного тесту на 2027 рік. Вони можуть відрізнятися форматом і кількістю предметів, однак остаточне рішення залежатиме від Верховної Ради. Наразі один із законопроєктів передбачає, що вступники, як і раніше, складатимуть чотири предмети.

За словами міністра, у відомстві вже розглянули кілька варіантів проведення НМТ у 2027 році. Однак поки що говорити про остаточний формат тестування зарано. Спершу парламент має ухвалити базовий закон, який визначить правила вступної кампанії. «Напрацювали чотири моделі НМТ, які можуть бути, але НМТ у нас у прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення наших народних депутатів», — сказав Бутенко.

Які зміни пропонують для НМТ-2027

Одним із головних питань залишається кількість предметів, які мають складати вступники. 28 жовтня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440. Документ передбачає, що національний мультипредметний тест і надалі складатиметься з чотирьох предметів. Тобто для вступників можуть зберегти формат, який діяв під час попередніх двох вступних кампаній.

Водночас є й інша пропозиція. Альтернативний законопроєкт №15440-1 відправили на доопрацювання. Його автори хочуть скоротити кількість предметів НМТ із чотирьох до трьох. Крім того, вони пропонують зробити математику предметом на вибір, а не обов’язковою частиною тестування. Отже, остаточне рішення може вплинути як на кількість завдань, які доведеться виконувати вступникам, так і на сам перелік обов’язкових предметів. Але поки жоден із запропонованих варіантів не затверджений.

Які предмети складають на НМТ зараз

У 2025 та 2026 роках вступники проходили тестування з чотирьох предметів. Три з них були обов’язковими: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет учасники обирали самостійно. Серед доступних варіантів були іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія та українська література.

Саме цю модель можуть залишити й у 2027 році, якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт №15440. Якщо ж депутати вирішать змінити правила вступу, формат тестування може стати іншим. Тож вступникам, які планують подавати документи до університетів у 2027 році, поки варто стежити за рішенням парламенту. Чотири моделі, про які говорить МОН, ще не означають, що тестування точно зміниться: остаточні правила визначать після ухвалення закону. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час презентації дослідження «Індекс майбутнього 2026».

Міністерство освіти і науки України напрацювало чотири можливі моделі національного мультипредметного тесту (НМТ) на 2027 рік. Остаточний формат вступного випробування визначатимуть після ухвалення Верховною Радою базового законодавства щодо вступної кампанії.

Раніше у Верховній Радізапропонували змінити формат національного мультипредметного тесту у 2027 році.

Українці, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну та вже здобули повну загальну середню освіту чи завершують її у 2026/2027 навчальному році, можуть підготуватися до НМТ на нульовому курсі в межах програми «Зимовий вступ». До неї вже долучилися 94 заклади вищої освіти, повідомило Міністерство освіти і науки України.

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