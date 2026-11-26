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У Києві викрили 24-річного мешканця Сумщини, причетного до шахрайської схеми, внаслідок якої два підприємства втратили 6,2 млн грн. Зловмисники розсилали фейкові електронні листи нібито від Державної податкової служби зі шкідливим програмним забезпеченням.

За даними слідства, у вересні 2025 року шахраї надсилали компаніям листи від імені ДПС, які містили вірус. Після відкриття таких повідомлень вони отримували доступ до комп'ютерів бухгалтерів, а згодом — до банківських рахунків підприємств.

Отримавши доступ до рахунків двох київських компаній, зловмисники переказали 6,2 млн грн на підконтрольні рахунки ФОП. Правоохоронцям вдалося відстежити рух коштів і заблокувати майже 3 млн грн.

Ще 3,2 млн грн шахраї вивели та перевели у криптовалюту. Слідство встановило криптогаманці з активами понад 60 тисяч USDT (близько 2,7 млн грн). На них наклали арешт.

24-річному підозрюваному повідомили про підозру заочно. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, SIM-картки та цифрові докази. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників схеми.

Джерело: Національна поліція України, Київська міська прокуратура.

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