В Киеве разоблачили 24-летнего жителя Сумской области, причастного к мошеннической схеме, в результате которой два предприятия понесли убытки в размере 6,2 млн грн. Злоумышленники рассылали поддельные электронные письма якобы от Государственной налоговой службы с вредоносным программным обеспечением.

По данным следствия, в сентябре 2025 года мошенники отправляли компаниям письма от имени ГНС, содержавшие вирус. После открытия таких сообщений они получали доступ к компьютерам бухгалтеров, а впоследствии — к банковским счетам предприятий.

Получив доступ к счетам двух киевских компаний, злоумышленники перевели 6,2 млн грн на подконтрольные счета ФЛП. Правоохранителям удалось отследить движение средств и заблокировать почти 3 млн грн.

Еще 3,2 млн грн мошенники вывели и конвертировали в криптовалюту. Следствие установило криптокошельки с активами на сумму свыше 60 тысяч USDT (около 2,7 млн грн). На них наложен арест.

24-летнему подозреваемому заочно сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и цифровые доказательства. Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.

Источник: Национальная полиция Украины, Киевская городская прокуратура.

В Тернополе мошенник представился полицейским и выманил у пенсионерки более 30 тысяч гривен.

Ранее в Закарпатье двух участников преступной группировки, которая вымогала у предпринимателей и местных жителей миллионы гривен и долларов за вымышленные долги и возможность вести бизнес, приговорили к длительному тюремному заключению. Соорганизатор получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а один из исполнителей — 7 лет и 6 месяцев.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили троих молодых жителей Коломыйского района, которые, по данным следствия, похитили почти 645 тысяч гривен с банковских счетов 16 украинцев. Среди подозреваемых — несовершеннолетний, а среди потерпевших — трое военнослужащих.

Читай нас в