26 ноября президент Владимир Зеленский поздравил американцев с Днём благодарения и поблагодарил их за поддержку Украины во время войны.

В видеообращении он выразил благодарность американцам за заботу, доброту и помощь, подчеркнув, что Украина остается сильной и восстанавливается после российских атак, в частности благодаря поддержке друзей из США.

Зеленский отметил, что украинцы стремятся к обычной мирной жизни — возможности собираться семьями, не бояться обстрелов, радоваться успехам детей и быть рядом с близкими. В то же время миллионы людей до сих пор лишены этого из-за войны.

Президент подчеркнул, что Украина делает всё возможное для завершения войны, сохранения независимости и достижения мира. Он также поблагодарил американцев, которые помогают Украине, приезжают в страну и поддерживают борьбу за свободу.

С Днём Благодарения, Америка! Спасибо за вашу заботу, за ваши добрые сердца и за то, что вы стоите на нашей стороне. Надеюсь, что так же, как вы даёте нам силу сегодня, наше мужество и наша любовь к свободе всегда будут давать силу вам — и всем, кто верит в свободу и ценности. — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 26 ноября 2026

Источник: Владимир Зеленский.

В четверг, 26 ноября 2026 года, американцы будут отмечать День благодарения — один из самых важных семейных праздников в США. В этот день семьи собираются за большим столом, благодарят за все хорошее, что произошло в течение года, и готовят традиционные блюда. Главной звездой праздничного ужина обычно становится запеченная индейка, которую подают с картофелем, клюквенным соусом, начинкой и тыквенным пирогом.

Бывшего президента США Джо Байдена вместе с женой Джилл заметили в аэропорту Филадельфии. Супруги отправились на остров Нантакет, где традиционно проводят День благодарения вместе с семьей.

На западном и восточном побережьях США ожидаются мощные штормы, которые могут затруднить автомобильные поездки и авиаперелеты накануне и в День благодарения.

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